Μετά την ήττα με 2-0 από την Μπολόνια, ο Βάλτερ Ματζάρι έδωσε για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής στους νεοαποκτηθέντες Γιοάν Ρος, Γιακούμπ Χρομάντα, Έλβιρ Κόλιτς, Ντάνι Μουνιόθ.

Η Παλέρμο, με τον Φίλιπο Ιντζάκι στον πάγκο της, προηγήθηκε στο 13ο λεπτό με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Λε Ντουαρόν. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 60ο λεπτό με τον Νιζέτ.

Με την αποστολή ενσωματώθηκε ο Ίβι Λόπεθ. Ο Ισπανός επιτελικός μέσος μετέβη στο Μπολτσάνο και σταδιακά θα κινείται στον κανονικό ρυθμό προετοιμασίας μαζί με τους νέους συμπαίκτες του. Εκτιμάται πως θα χρησιμοποιηθεί στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία, με αντίπαλο την Πάρμα (2/8).

Η αρχική ενδεκάδα του Ηρακλή: Τσιντώτας, Βούρος, Ρος, Πίνια, Νιζέτ, Σόρια, Σουρλής, Κράιντς, Ντ’Αουζίλιο, Καϊμπουέ, Κούστα. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Καρακασίδης, Μουνιόθ, Κωνσταντακόπουλος, Κόλιτς, Καρλίς, Αναστασιάδης, Χρομάντα, Τσιντώνης.