Στην τρίτη μεταγραφή της, μετά από τις επίσημες ανακοινώσεις των Κίλιαν Καϊμπουέ και Παναγιώτη Τσιντώτα, προχώρησε η ΠΑΕ Ηρακλής εντάσσοντας στο δυναμικό της τον αριστερό αμυντικό Ρομπ Νιζέτ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την απόκτηση του Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.

Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός αμυντικός (γεννημένος στις 14 Απριλίου 2002) έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, έχοντας περάσει από σημαντικές ακαδημίες και συλλόγους της Ευρώπης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ, συνέχισε την εξέλιξή του στη Νόριτς και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Λέτσε στην Ιταλία, πριν αγωνιστεί σε Λόμελ, Βίλεμ και Γκαζιαντέπ. Διαθέτει επίσης συμμετοχή με την Εθνική Βελγίου Κ21, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τις προοπτικές του.

Ο Νιζέτ αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά, τόσο ως χαφ όσο και ως εξτρέμ, προσφέροντας ταχύτητα, ένταση και επιθετικές λύσεις από το άκρο της άμυνας.

Ρομπ, καλώς ήρθες στον Ηρακλή! Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα!».