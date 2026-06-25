Με έναν ιδιαίτερο και άκρως επίκαιρο τρόπο αποφάσισε να προωθήσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου η ΠΑΕ Ηρακλής.

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