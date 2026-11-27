Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (Σάββατο 28/11, 17:00, ΣΠΟΡ FM TV) στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Μετά το πέρας της προπόνησης, η ομάδα κατέλυσε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει μέχρι την αυριανή αναμέτρηση. Ο Βάλτερ Ματζάρι δεν ανακοίνωσε αποστολή, έχοντας πάρει μαζί όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου δεν βρίσκεται ο τιμωρημένος Βασίλης Σουρλής.

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