Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κατά το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του,η οποία θα πραγματοποιηθεί στη βόρεια Ιταλία.

Έτσι, στις 25 Ιουλίου οι «κυανόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπολόνια, στο πιο δυνατό από τα τεστ προετοιμασίας. Τέσσερις ημέρες αργότερα (29/7), ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Παλέρμο, ενώ στις 2 Αυγούστου θα διεξαχθεί το παιχνίδι απέναντι στην Πάρμα. Τέλος, στις 6 Αυγούστου ο «Γηραιός» θα τεθεί αντιμέτωπος με την Κρεμονέζε.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο προετοιμασίας από τον Βάλτερ Ματσάρι και τους συνεργάτες του θα γίνει στην Πτολεμαΐδα, με την αποστολή να μεταβαίνει εκεί στις 12 Ιουλίου, και να επιστρέφει στις 19 του μηνός.

Ο 64χρονος Ιταλός προπονητής θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη για μόνιμη εγκατάσταση και για να πιάσει δουλειά στις αρχές Ιουλίου, λίγο πριν την πρώτη συγκέντρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος στη Μίκρα.