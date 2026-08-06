Ο Ηρακλή αποχαιρετά το Μπολτσάνο, καθώς το πρωί της Πέμπτης (6/8) έκανε την τελευταία προπόνησή του στο ιταλικό αθλητικό κέντρο, το οποίο τον φιλοξένησε, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, από τις 24 Ιουλίου.

Από την Παρασκευή παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα αρχίσουν το ταξίδι της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν διήμερο ρεπό.

Οι ποδοσφαιριστές θα βρεθούν εκ νέου στο γήπεδο τη Δευτέρα (10/8), οπότε και θα ενταχθούν στην τελική φάση μονταρίσματος εν όψει των υποχρεώσεών τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Ηρακλής, μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έχει να δώσει με αντίπαλο τον Βόλο, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου, δείχνει πως θα κινηθεί μόνο με εντατικό πρόγραμμα προπονήσεων, χωρίς τη διεξαγωγή φιλικής αναμέτρησης.

Στην Ιταλία αντιμετώπισε τις Μπολόνια, Παλέρμο, Πάρμα, με τον Βάλτερ Ματζάρι να εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα του συνόλου του. Ο Ιταλός τεχνικός περιμένει, πλέον, τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες στο ρόστερ, οι οποίες θα συνθέσουν το αγωνιστικό «πρόσωπο» που θα έχει η ομάδα για την νέα χρονιά.