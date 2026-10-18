Μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΠΑΕ Ηρακλής σχολίασε με μία φωτογραφία την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 2-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Άμεση και αιχμηρή ήταν η αντίδραση του «Γηραιού» μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με τους κυανόλευκους να προχωρούν σε ανάρτηση στα social media με μία εικόνα στην οποία αναγράφονται οι αριθμοί 80, 11 και 17 οι οποίοι παραπέμπουν στις χρονιές που ο Ηρακλής υποβιβάστηκε από την πρώτη Κατηγορία για εξωαγωνιστικούς λόγους.

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