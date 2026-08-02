Τη δεύτερη ισοπαλία στο τρίτο φιλικό που έδωσε επί ιταλικού εδάφους μέτρησε ο Ηρακλής, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την Πάρμα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε συνολικά την υπεροχή και πίεσε την αντίπαλό του.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 53ο λεπτό με τον Κόλιτς, με τους «παρμέντσι» να φτάνουν στην ισοφάριση στο 76ο λεπτό με γκολ του Μικολαγιέφσκι.

Ο Ηρακλής θα παραμείνει στην Ιταλία, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας του, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα επιστρέψει στη βάση του την Παρασκευή (7/8).

Το ίδιο σκορ είχαν οι «κυανόλευκοι» στην τελευταία φιλική δοκιμασία τους κόντρα στην Παλέρμο (29/7), ενώ στον πρώτο φιλικό αγώνα τους στη γειτονική χώρα, στις 25 Ιουλίου, είχαν ηττηθεί με 2-0 από την Μπολόνια.

Η αρχική σύνθεση του Ηρακλή στο σημερινό τεστ: Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Νιζέτ, Σόρια, Καϊμπουέ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ’Αουζίλιο, Κόλιτς.

Στο δεύτερο μέρος αγωνίστηκαν και οι: Ίβι Λόπεθ, Χρομάντα, Κούστα, Ρος, Καρλίς, Μιρ, Αναστασιάδης, Μουνιόθ.