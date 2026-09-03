Αναστάτωση προκαλεί ή πρέπει να προκαλεί στον Ηρακλή η επιστολή του Στράτου Ευγενίου μέσω της οποίας γίνεται λόγος για κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών.

Η επιστολή που φέρει την υπογραφή του ίδιου του Ευγενίου, με την υποσημείωση και τον τίτλο που δίνει ως «Πρόεδρος του Ερασιτεχνικού Σωματείου «ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ, αναφέρεται ακόμη στην αποπληρωμή του χρέους προς το πρόσωπό του, ενώ δεν παραλείπει να κατηγορήσει τόσο τον Ερασιτέχνη όσο και την ΠΑΕ Ηρακλής.

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