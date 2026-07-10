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Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αποκάλυψε γιατί οι αγώνες του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από τη νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και του ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος.
Στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου προπονητή του «γηραιού», Βάλτερ Ματσάρι, ο ιδιοκτήτης της «κυανόλευκης» ΠΑΕ μίλησε και για τη στάση του Ηρακλή στην πρόσφατη ψηφοφορία για την προεδρία της Stoiximan Super League.
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