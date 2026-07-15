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Ακόμη μία μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε ο Ηρακλής, ο οποίος την Τετάρτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ (Ντάνι) Μουνιόθ Νάβας από την Ατλέτικο.
Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ εντάσσεται στο δυναμικό των «κυανολεύκων», με τη μεταγραφή του να πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας με την ομάδα της Μαδρίτης, η οποία διατηρεί ποσοστό επί των δικαιωμάτων μελλοντικής μεταπώλησής του.
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