Ακόμη μία μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε ο Ηρακλής, ο οποίος την Τετάρτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ (Ντάνι) Μουνιόθ Νάβας από την Ατλέτικο.

Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ εντάσσεται στο δυναμικό των «κυανολεύκων», με τη μεταγραφή του να πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας με την ομάδα της Μαδρίτης, η οποία διατηρεί ποσοστό επί των δικαιωμάτων μελλοντικής μεταπώλησής του.

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