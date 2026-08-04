Το γήπεδο του Μακεδονικού στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, αιτήθηκε ο Ηρακλής για τη διεξαγωγή της νοκ άουτ αναμέτρησης που έχει να δώσει, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου, με αντίπαλο τον Βόλο (17-19/8).

Δεδομένο το οποίο μπήκε στο προσκήνιο, καθώς το Καυτανζόγλειο, λόγω της αλλαγής χλοοτάπητα, δεν θα είναι έτοιμο προς χρήση. Η εναλλακτική έδρα που έχει δηλωθεί από τους «κυανόλευκους» για την κάλυψη των αγωνιστικών αναγκών τους, είναι το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ωστόσο πρόκειται για την έδρα του αντιπάλου τους!

Αγωνιστικά, ο «Γηραιός» συνεχίζει τις προπονήσεις, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας του, στο Μπολτσάνο. Η αποστολή του είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει από την Ιταλία σε ελληνικό έδαφος την Παρασκευή (7/8).