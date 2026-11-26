Χωρίς τιμωρία για την ΠΑΕ Ηρακλής θα περάσει το ζήτημα που προέκυψε με την παρουσία των περίπου 1.000 φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο, για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Παρά την υπουργική απόφαση και την εισήγηση της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, περί απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας για τον αγώνα της 8ης Νοεμβρίου, οι «πράσινοι» βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά από συνεννόηση με τους φίλους του Ηρακλή.

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