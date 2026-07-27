O Κάρλος Ροντρίγκεθ μίλησε για την μετακίνησή του στον Ηρακλή και αναφέρθηκε για τη συνεργασία του με τον Βάλτερ Ματζάρι. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος τοποθετήθηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΠΑΕ στο διαδίκτυο και τόνισε:

«Το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκα, ήταν η φιλοδοξία που υπάρχει στον Σύλλογο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία, που πέρασε δύσκολες στιγμές, αλλά θέλει να επιστρέψει ψηλά, εκεί όπου ανήκει. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που με ώθησαν να έρθω εδώ. Οι πρώτες μου ημέρες στην Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ όμορφες. Οι συμπαίκτες μου με υποδέχθηκαν εξαιρετικά, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα και όλοι προσπαθούν καθημερινά να με κάνουν να νιώθω σαν στο σπίτι μου».

Για την εμπειρία που αποκόμισε στις Ακαδημίες της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και στο ερώτημα γιατί επέλεξε τον Ηρακλή για το πρώτο αγωνιστικό βήμα του εκτός Ισπανίας, είπε:

«Το σημαντικότερο που μαθαίνεις φορώντας φανέλες όπως της Βαλένθια και της Ρεάλ, είναι να μην κρατάς ποτέ τίποτα για τον εαυτό σου μέσα στο γήπεδο. Να δίνεις τα πάντα, να παλεύεις μέχρι το τελευταίο λεπτό και να ζεις σαν ποδοσφαιριστής κάθε στιγμή της ημέρας. Το όνειρό μου από τότε που ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, σε ηλικία τριών ετών, ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και αυτές οι εμπειρίες με βοήθησαν να αποκτήσω τη σωστή νοοτροπία.

Όταν αυτό το καλοκαίρι με κάλεσε ο Ηρακλής, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι πρόκειται για έναν ιστορικό Σύλλογο με μεγάλες φιλοδοξίες και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα.

Παράλληλα, γνωρίζω πολύ καλά το πάθος με το οποίο ζει ο κόσμος στην Ελλάδα τον αθλητισμό γενικότερα. Είμαι μεγάλος φίλος του μπάσκετ και έχω δει αρκετά βίντεο από την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Ηρακλή στους αγώνες της ομάδας σε όλα τα αθλήματα. Ειλικρινά, θα ήθελα πολύ να βρεθώ κι εγώ σε έναν αγώνα μπάσκετ για να το ζήσω από κοντά. Πιστεύω πως ο κόσμος του Ηρακλή θα μας δώσει μεγάλη ώθηση και ανυπομονώ να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα και στο ποδόσφαιρο».

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, επισήμανε: «Το μόνο που θέλω είναι να βοηθήσω την ομάδα και θα αγωνιστώ όπου μου ζητήσει ο προπονητής. Στις προηγούμενες ομάδες μου συμμετείχα πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, όμως οι προπονητές μου ήθελαν και να πατάω περιοχή, γιατί πιστεύουν ότι έχω το γκολ. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψουν οι φίλαθλοι του Ηρακλή μέσα στη σεζόν. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνω κάθε μέρα το 150% των δυνατοτήτων μου».

Για τον Βάλτερ Ματζάρι σχολίασε: «Πριν μπω στο πρώτο φιλικό παιχνίδι (25/7 απέναντι στην Μπολόνια), μου είπε να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δεύτερες μπάλες και, αν βρω την ευκαιρία, να δοκιμάσω το σουτ. Το πρώτο πιστεύω ότι το έκανα, το δεύτερο δεν πρόλαβα! Του χρωστάω ακόμα ένα σουτ! Του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, να έχει η ομάδα την κατοχή της μπάλας, και να δημιουργεί. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που μου ταιριάζει πολύ, και τον απολαμβάνω».

Κατέληξε λέγοντας: «Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα σε ό,τι μου ζητηθεί, και να κάνω τους φιλάθλους μας περήφανους. Προς τον κόσμο του Ηρακλή θέλω να πω ότι θα δουλέψουμε στο έπακρο για να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών του και εύχομαι όλοι μαζί να δούμε ξανά τον Ηρακλή, εκεί όπου πραγματικά αξίζει να βρίσκεται».