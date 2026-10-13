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Μήνυμα ενόψει της συνέχειας όσον αφορά στον Ηρακλή, έστειλε ο Γιάννης Κόντης με βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο.
Ο έμπειρος παράγοντας ποδοσφαίρου ο οποίος είναι Σύμβουλος Διοίκησης επί Αγωνιστικών Θεμάτων της «κυανόλευκης» ΠΑΕ (πρόσφατα μετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων), καταφέρεται κατά της διαιτησίας η οποία όπως πιστεύει έχει αδικήσει τον «γηραιό».
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