Αντίστροφα για την επιστροφή του σε ελληνικό έδαφος, αρχίζει να μετρά ο Ηρακλής, που βρίσκεται από τις 24 Ιουλίου στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του.

Οι Θεσσαλονικείς θα επιστρέψουν την Παρασκευή (7/8) και μέχρι τότε το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατικές προπονήσεις, καθώς ματαιώθηκε το φιλικό παιχνίδι που ήταν να δώσουν με αντίπαλο την Κρεμονέζε.

Υπενθυμίζεται, ο Ηρακλής δοκιμάστηκε στην Ιταλία σε φιλικές δοκιμασίες απέναντι σε Μπολόνια (25/7), Παλέρμο (29/7), Πάρμα (2/8).

«Είμαστε λίγο χρονικό διάστημα με την ομάδα, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι οι ποδοσφαιριστές μου αντιλαμβάνονται ό,τι τους ζητώ και ανταποκρίνονται άψογα στο αγωνιστικό πλάνο μου. Είμαι ερωτευμένος με την Ελλάδα, ήθελα να ζήσω στη χώρα, περνώ υπέροχα στη Θεσσαλονίκη και αισθάνομαι εξαιρετικά στον Ηρακλή», σχολίασε, μεταξύ άλλων, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στην Ιταλία, ο τεχνικός του «Γηραιού», Βάλτερ Ματζάρι.

Με την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη οι «κυανόλευκοι» θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, έχοντας κατά νου την πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός ακόμη φιλικού αγώνα, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της ομάδας, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου, κόντρα στον Βόλο.