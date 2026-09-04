Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:00, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του «Γηραιού». Μάλιστα, οι φίλαθλοι των «κυανολεύκων» θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 4 του γηπέδου ενώ η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας buy.asterastickets.gr.

Να σημειωθεί πως την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσει εκδοτήριο για την πώληση εισιτηρίων στο γήπεδο. Ως εκ τούτου, οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά.