Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ηρακλής ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο και προς κάθε κατεύθυνση πως δεν τίθεται θέμα λύσης της συνεργασίας της με τον προπονητή Βάλτερ Ματζάρι.

Ο Ιταλός τεχνικός, που ανέλαβε το καλοκαίρι τον «Γηραιού», έχει εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που τυγχάνει η ομάδα του από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ωστόσο, η ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Ματζάρι.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Ματζάρι, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές. Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».