Ο Εουτζένιο Σένα έκανε δηλώσεις εκ μέρους του Βάλτερ Ματσάρι μετά την ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ, αποκαλύπτοντας ότι ο Ιταλός σκέφτεται να επιστρέψει στην Ιταλία μετά το όσα έγιναν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιταλού στον πάγκο του Ηρακλή, ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, αποφεύγοντας να απαντήσει σε δηλώσεις, πριν αναφέρει ότι σε 45 χρόνια προπονητικής καριέρας, ο Ματσάρι δεν έχει συναντήσει κάτι ανάλογο αναφορικά με τη διαιτησία, πριν υπογραμμίζει ότι ο έμπειρος προπονητής εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

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