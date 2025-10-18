Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ακάθεκτος συνεχίζει στον Α’ όμιλο της Super League 2 ο Ηρακλής, διευρύνοντας στα πέντε ματς το σερί νικών του στο πρωτάθλημα, που τον έχει ανεβάσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο «Γηραιός» επιβλήθηκε το Σάββατο με ανατροπή 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ στο «Καυταντζόγλειο», για την 6η αγωνιστική, αυξάνοντας στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά του από τη Νίκη Βόλου, (φιλοξενεί αυτήν την ώρα την Καβάλα).

Ο «Δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με το πέναλτι του Μύθου, ωστόσο οι «κυανόλευκοι» ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν το πολύτιμο «τρίποντο», χάρη στα τέρματα των Παναγιωτίδη (14΄) και Κούστα (69΄), έχοντας μάλιστα και δοκάρι με τον Κυνηγόπουλο στο 18΄.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στον Α΄ όμιλο της Super League 2:

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα 16:00

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 16:00

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 19/10

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 19/10

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες):

1. ΠΟΤ Ηρακλής 16 -6αγ.

2. Νίκη Βόλου 12

3. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10

5. Καβάλα 5

6. Μακεδονικός 5

7. ΠΑΟΚ Β΄ 4 -6αγ.

8. Νέστος Χρυσούπολης 4

9. Καμπανιακός 4

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ