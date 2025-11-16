Ακόμη μία νίκη στην προσπάθεια που καταβάλλει για την επιστροφή του στη Super League πήρε ο Ηρακλής.

Ο «Γηραιός» πέρασε νικηφόρα (1-0) την Κυριακή από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β΄, επιστρέφοντας στην κορυφή του A’ ομίλου της Super League 2.

Το σημαντικότερο ματς της 10ης αγωνιστικής κρίθηκε με το πέναλτι του Ντουρμισάι στο 74΄.

Οι Αρκάδες με τη σειρά τους γνώρισαν την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα τους (και δεύτερη συνολικά) και έμειναν στην τέταρτη θέση, έχοντας πάντως διαφορά ασφαλείας από τις ομάδες που ακολουθούν.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, η Καβάλα πήρε νίκη «ανάσα» με 1-0 επί του Καμπανιακού, χάρη σε γκολ του Ελ Καντουσί στο 62΄, και ανέβηκε έβδομη, ξεπερνώντας την ομάδα της Χαλάστρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου:

Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β΄ – Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΟΤ Ηρακλής 0-1

Καβάλα – Καμπανιακός 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 24

2. Νίκη Βόλου 23

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

9. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

