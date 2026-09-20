Η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρι το απόγευμα της Κυριακής (20/9) είχε θετική κατάληξη. Οι δυο άνδρες μετά από εκτενή συνομιλία σχετικά με τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, οδηγώντας τον Ηρακλή και στη της Super League.

Ο Ιταλός τεχνικός του «Γηραιού» ξεσπάθωσε κατά της διοίκησης και κυρίως του τεχνικού συμβούλου, Γιάννη Κόντη, μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Ηρακλή με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Ο Ματσάρι τόνισε πως… του φόρτωσαν 30 παίκτες, τους περισσότερους από τους οποίους δεν είχε ζητήσει, ενώ δεν του έφεραν έναν και μοναδικό που ήθελε επιτακτικά, τον Στέφανο Οκάκα.

Παράλληλα, από το εξωτερικό υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από εθνικές ομάδες για τον πρώην προπονητή της Νάπολι, ενώ οι Ρουμάνοι ανέφεραν πως ο Ηρακλής είναι σε συζητήσεις με τον Έντι Ιορντανέσκου.

Εν τέλει, ο μεγαλομέτοχος των «κυανολεύκων» τα είπε δια ζώσης με τον πολύπειρο προπονητή και φάνηκε πως βρέθηκε κοινό σημείο. Ο «Γηραιός» συνεχίζει με τον Ματσάρι, με την ελπίδα πως, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, θα επιστρέψει ο Ηρακλής για τα εντός έδρας παιχνίδια του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.