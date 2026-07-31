Ο Ηρακλής ενισχύθηκε στην αμυντική γραμμή, καθώς απέκτησε, με δανεισμό από τον ΑΠΟΕΛ, τον 22χρονο Βραζιλιάνο αριστερό μπακ, Βίτορ Μιρ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο «Γηραιός» αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει τον δανεισμό του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Vitor Meer από την ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ με διάρκεια δανεισμού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ο Vitor Meer γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 2004 στην Itaquaquecetuba του Σάο Πάολο και αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας. Είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί επίσης να καλύψει θέσεις στη μεσαία γραμμή, τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως αριστερός χαφ.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Capivariano, πριν ενταχθεί στις ακαδημίες της Corinthians, ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Βραζιλίας, όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Vitor, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηρακλή! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».