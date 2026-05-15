Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με τεράστιο ενδιαφέρον και το δίλημμα, καθώς… ήλθε η στιγμή ν’ αποφασίσεις με ποιον θα πας και ποιον θ’ αφήσεις. Οι μεγάλες ομάδες βέβαια όταν μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο δεν έχουν εχθρούς και φίλους, δεν ξεχωρίζουν τα παιχνίδια, έστω και αν από αυτά διακυβεύονται για τον αντίπαλο πολύ μεγάλα συμφέροντα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι για την ώρα αυτός που προσφέρει στον Βαγγέλη Μαρινάκη το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League με τα τεράστια έσοδα. Αυτό που συνεπάγεται για τον Ολυμπιακό μεταγραφές και αίγλη, έστω και αν το πρωτάθλημα χάθηκε.

