Ο ΟΦΗ και ο Λεβαδειακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (17:00, Cosmote Sport 2). Οι δύο ομάδες ψάχνουν σκορ πρόκρισης με φόντο τον τελικό, με την ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο να «κλειδώνει» στο ματς-ρεβάνς της Λειβαδιάς.

Ο ΟΦΗ, που επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, θα παραταχθεί στην έδρα με καλή ψυχολογία. Ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει την ομάδα του Ηρακλείου άκρως αποτελεσματική, με τον ΟΦΗ να μπαίνει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της Super League. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο ΟΦΗ βρίσκεται στα ημιτελικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας αποκλείσει τον Αστέρα και την ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός εντυπωσιάζει. Μετά το 3-1 επί του Αστέρα, έφτασε τις επτά νίκες στα τελευταία εννέα ματς και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρώτη τετράδα της Super League. Εκτός αποστολής είναι ο Μάγκνουσον, την ώρα που ο Λιάγκας επέστρεψε στις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου.

Σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας μετά και τον δεύτερο αγώνα, η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση αρχικά και αν χρειαστεί στα πέναλτι.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Κορνέζος, Βήχος, Τσοκάι, Γκούμας, Παλάσιος, Κωστή, Πεντρόζο, Οζέγκοβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

Τέταρτος: Σιδηρόπουλος

VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Παπαπέτρου