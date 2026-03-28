Ο υπέρ-πρωταθλητής της Super League 2 αναδεικνύεται σήμερα, καθώς διεξάγεται το Super Cup μεταξύ της Καλαμάτας και του Ηρακλή στις 18:30 στο ΟΑΚΑ.

Η τυπικά γηπεδούχος (μετά από κλήρωση) «Μαύρη Θύελλα» έκοψε πρώτη το νήμα στον Β΄ Όμιλο και μάλιστα με ανατροπή, αφού στην πρεμιέρα των πλέι-οφ ηττήθηκε εντός έδρας από τον Πανιώνιο – η μοναδική ήττα της σε κανονική διάρκεια και πλέι-οφ. Στη συνέχεια, πάντως, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν καταιγιστική, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία μετά από 26 χρόνια.

