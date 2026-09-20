Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, απευθείας από το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας (20/9, 19:30).

Ο αήττητος Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει την αλάνθαστη πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τους πράσινους να δοκιμάζονται στην έδρα της νεοφώτιστης Καλαμάτας, που αναζητά τη δεύτερη νίκη της σεζόν μπροστά στο κοινό της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr