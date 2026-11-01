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Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ηρακλή (2/11, 19:30, Novasports 2), για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, που θα διεξαχθεί στο Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ολοκλήρωσε η Καλαμάτα.

Ο προπονητής της «Μαύρης Θύελλας», Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή που ταξίδεψε στην Αθήνα, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Νoκ άουτ είναι ο Βάργκας που έμεινε εκτός λόγω μικροενοχλήσεων.

Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.