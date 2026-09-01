Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε μεταξύ άλλων πως στο δεύτερο μέρος έπρεπε να βάλει στον αγώνα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, ενώ τόνισε πως κοίταξε να διαφυλάξει κάποιους παίκτες εν όψει της δύσκολης συνέχειας στη Stoiximan Super League.

Βόλος Elabet και Καλαμάτα δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους σε μία «χορταστική» αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό, αρκέστηκαν στην ισοπαλία 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του φετινού Superbet Kυπέλλου Ελλάδας και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

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