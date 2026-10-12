Λίγο μετά τον θρίαμβο της ομάδας του με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Ο προπονητής της Καλαμάτας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το θετικό αποτέλεσμα, αποθεώνοντας στις δηλώσεις του την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, ενώ τόνισε ότι πριν το παιχνίδι αποκαλούσαν τρελούς όλους όσους πίστευαν στην αποψινή νίκη. Ο 41χρονος προπονητής, επαίνεσε την προσπάθεια του Βάργκας, που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα.

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