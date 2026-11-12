Τουλάχιστον έξι εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Κένεθ Βάργκας. Ο Κοσταρικανός μεσοεπιθετικός είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Super League με τον Ολυμπιακό (25/10) και έκτοτε έχει τεθεί νοκ-άουτ.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις, ο 24χρονος παίκτης έχει αποκομίσει ένα μεγάλο οστικό οίδημα στον μηρό και στην κνήμη του δεξιού ποδιού, ενώ παράλληλα έχει υποστεί διάταση στο γόνατο.

Το ιατρικό επιτελείο της «μαύρης θύελλας» αποφάσισε προς το παρόν να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή και να επανεκτιμά την κατάστασή του σε εβδομαδιαία βάση και η απόφαση για την περαιτέρω πορεία της αποκατάστασής του θα παρθεί μετά από διάστημα έξι εβδομάδων.

Το βέβαιο είναι ότι ο Βάργκας θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της Καλαμάτας ως το τέλος του 2026, χωρίς να αποκλείεται η απουσία του να παραταθεί.