Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα της Μεσσηνίας θα υποδεχτεί την Πέμπτη (17/09, 16:30) την ΑΕΛ Novibet στο γήπεδο της Νεάπολης και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Κένεθ Βάργκας, Νταβίντ Κουρμινόφσκι, Μαρσελίνο Καρεάσο, καθώς και οι Γιάννης Γκέλιος, Στέφανος Στρούγγης, Ροντρίγκες, Χοσέτε Μιράντα, Άρνορ Σίγκουρντσον και Αχμάντ Μέντες Μορέιρα, για λόγους ξεκούρασης.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Γκίνης, Βασίλιεβιτς, Βαρελάς, Μπακαγιόκο, Πέρες, Γκεσάν, Παναγιώτου, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Κατάλντι, Φρίμπονγκ, Χάμζα, Μπονέτο, Ζιντάν, Μουζάκης, Αγγελής, Μπολίβαρ.