Οι φίλοι της «Μαύρης Θύελλας» θα ενισχύσουν την ομάδα τους στο ματς του Κυπέλλου

Με τους φίλους της στο πλευρό της θα παίξει η Καλαμάτα σε ακόμα ένα ματς. Μετά το Αγρίνιο, η Μαύρη Θύελλα εξασφάλισε Θύρα και στο Πανθεσσαλικό, όπου αγωνίζεται αυτή τη φορά για το Κύπελλο (01/09, 18:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με τον κόσμο της η Μαύρη Θύελλα και στον Βόλο!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Βόλο (01/09, 18:00) στην 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 31 του Βορείου Πετάλου και μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/volos-nfs-kalamata-away-section/

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».