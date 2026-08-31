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Οι φίλοι της «Μαύρης Θύελλας» θα ενισχύσουν την ομάδα τους στο ματς του Κυπέλλου
Με τους φίλους της στο πλευρό της θα παίξει η Καλαμάτα σε ακόμα ένα ματς. Μετά το Αγρίνιο, η Μαύρη Θύελλα εξασφάλισε Θύρα και στο Πανθεσσαλικό, όπου αγωνίζεται αυτή τη φορά για το Κύπελλο (01/09, 18:00).
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με τον κόσμο της η Μαύρη Θύελλα και στον Βόλο!
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Βόλο (01/09, 18:00) στην 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 31 του Βορείου Πετάλου και μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/volos-nfs-kalamata-away-section/
Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».