Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης (Κυριακή 20/9, 19:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή της «Μαύρης Θύελλας», η οποία θα επιδιώξει να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, μετά από εκείνη επί του Βόλου. Φρέσκα προβλήματα δεν υπάρχουν, με τον Χριστοφιλέα να μην υπολογίζει για διάφορους λόγους στους Παύλο Βαρελά, Παναγιώτη Παναγιώτου, Σάββα Μουζάκη και Σταύρο Αγγελή.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πέρες, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Χάμζα, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα, Μπολίβαρ.