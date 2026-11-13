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Μέλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου επισκέφτηκαν το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας για να επιθεωρήσουν τα έργα ανακαίνισης και να διαπιστώσουν πότε θα μπορεί η τοπική ΠΑΕ να το χρησιμοποιεί ως έδρα της για τους αγώνες του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League.
Αυτοψία στις εργασίες έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Αναστάσιο Αδαμόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Ανδρέα Τσουκαλά.
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