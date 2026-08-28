Βαριά είναι η ποινή που δέχτηκε ο Τζιοβάνι Μπολίβαρ για το μαρκάρισμα που του κόστισε την αποβολή του στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη, με την ΕΠΟ να επιβάλει στον 24χρονο φορ ποινή τριών αγωνιστικών.

Ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα, που άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες έπειτα από αντιαθλητικό μαρκάρισμα στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη, δέχτηκε ποινή αποκλεισμού για τις τρεις επόμενες αγωνιστικές, με την Καλαμάτα να αναμένεται να καταθέσει έφεση προκειμένου να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο, την «καμπάνα» στον βασικό της φορ.

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