Στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό αγωνίζεται η Καλαμάτα, το Σάββατο (29/08, 21:30, Cosmote Sport 8) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα της Μεσσηνίας θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη, όπου προηγήθηκε στο «Θ. Κολοκοτρώνης», ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και τελικά έφυγε από το ματς με άδεια χέρια.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έχει πλέον δύο επιπλέον επιλογές στη διάθεσή του. Ο Ααρόν Μαρτίν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Καλαμάτα, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Σταύρος Αγγελής.

Αντίθετα, ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κουρμινόφσκι, Πέρες, Μιράντα, Φρίμπονγκ και Μπολίβαρ, με τον τελευταίο να απουσιάζει λόγω της αποβολής του στην πρεμιέρα.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Παναγιώτου, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Καρεάσο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μαρτίν, Αγγελής και Μουζάκης.