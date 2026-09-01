Σε μία αγωνιστική μειώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η ποινή του Αλβαράδο Μπολίβαρ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο ματς της Καλαμάτας με τον Άρη για την πρεμιέρα της Super League.

Στον επιθετικό από τη Βενεζουέλα είχε επιβληθεί τιμωρία τριών αγωνιστικών από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League, όμως η μεσσηνιακή ΠΑΕ προσέφυγε στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή και δικαιώθηκε.

Ο Μπολίβαρ εξέτισε την ποινή του στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (29/8) με τον Παναιτωλικό και πλέον θα είναι διαθέσιμος για τη «μαύρη θύελλα», τόσο στο ματς κυπέλλου με το Βόλο (1/9, 18:00), όσο και στην επερχόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (Κυριακή 6/9).