Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Data Talks. Πρόκειται για μία χορηγική συνεργασία που θα βελτιώσει την ψηφιακή ενασχόληση των φιλάθλων στην καθημερινότητα τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει νέα συνεργασία με τη Data Talks, την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων πελατών (CDP) εξειδικευμένη στον αθλητισμό, στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσης του συλλόγου στην ψηφιακή εμπλοκή των φιλάθλων στην καθημερινότητα του Συλλόγου.

Μέσω της συνεργασίας, η ΠΑΕ Καλαμάτα θα αξιοποιήσει την τεχνολογία της Data Talks για να συγκεντρώσει τα δεδομένα των φιλάθλων της, να κατανοήσει καλύτερα το κοινό της και να δημιουργήσει πιο σχετικές και ελκυστικές ψηφιακές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η συνεργασία δίνει στον σύλλογο νέες δυνατότητες για άμεση επικοινωνία με τους φιλάθλους μέσω ψηφιακών καναλιών, δημιουργία στοχευμένων κοινών και ανάπτυξη καμπανιών προσαρμοσμένων σε διαφορετικά τμήματα της βάσης φιλάθλων.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα θα μπορεί επίσης να εισάγει πιο διαδραστικές μορφές εμπλοκής φιλάθλων (fans engangement), όπως ψηφιακούς διαγωνισμούς, gamified εμπειρίες, έρευνες, εγγραφές και άλλες πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενεργότερη συμμετοχή των οπαδών.

Χτίζοντας μια ισχυρότερη βάση δεδομένων φιλάθλων πρώτου βαθμού (first-party), ο σύλλογος θα αναπτύξει σταδιακά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του κοινού του και του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές ομάδες φιλάθλων αλληλεπιδρούν με την Καλαμάτα σε καμπάνιες και ψηφιακά σημεία επαφής.

Ο Ιωακείμ Παπαδόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της ΠΑΕ Καλαμάτα, δήλωσε:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Καλαμάτα συνδέεται με τους φιλάθλους της, τόσο τις μέρες αγώνα όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η συνεργασία με τη Data Talks μάς δίνει τα εργαλεία για να κατανοήσουμε καλύτερα το κοινό μας, να επικοινωνούμε με πιο σχετικό τρόπο και να δημιουργούμε νέες ψηφιακές εμπειρίες που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στον σύλλογο.»

Η συνεργασία θα επιτρέψει επίσης στην ΠΑΕ Καλαμάτα να αξιοποιήσει περισσότερο κανάλια όπως το email και το SMS, κινούμενη προς πιο στοχευμένες επικοινωνίες με βάση τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των φιλάθλων, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε γενικά μηνύματα.

Η Data Talks θα παρέχει την τεχνολογία πίσω από την πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για την ενοποίηση δεδομένων φιλάθλων, τη δημιουργία κοινών-στόχων, την αυτοματοποίηση επικοινωνιών και τη μέτρηση της απόδοσης των καμπανιών.

Οι πρώτες ψηφιακές δράσεις στο νέο πλαίσιο συνεργασίας έχουν ήδη καταγράψει ενθαρρυντικά επίπεδα συμμετοχής φιλάθλων.

Μια στοχευμένη ψηφιακή καμπάνια πέτυχε ποσοστό ανοίγματος 53,6%, ποσοστό κλικ 4,9% και μηδενικές διαγραφές, δείχνοντας ισχυρή αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο που στάλθηκε απευθείας μέσω των καναλιών του συλλόγου.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα διοργάνωσε επίσης το gamified παιχνίδι «Μάντεψε το Σκορ» στο πλαίσιο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Η δράση συγκέντρωσε 291 εγγραφές σε λιγότερο από δύο ημέρες, με το 88% της συνολικής συμμετοχής να πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Το αποτέλεσμα ανέδειξε πώς μια απλή διαδραστική εμπειρία ημέρας αγώνα μπορεί γρήγορα να μετατρέψει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε μετρήσιμη ψηφιακή συμμετοχή, ενισχύοντας παράλληλα το αναγνωρίσιμο κοινό του συλλόγου για μελλοντική εμπλοκή.

Ο Διονύσιος Ζέλιος, Chief Growth Officer της Data Talks, δήλωσε:

«Οι σύλλογοι που χτίζουν σήμερα τις ισχυρότερες σχέσεις με τους φιλάθλους τους είναι αυτοί που συνδυάζουν όλο και περισσότερο τη δημιουργικότητα με μια καλύτερη κατανόηση των δεδομένων τους. Η Καλαμάτα δείχνει ήδη πώς η άμεση επικοινωνία και οι διαδραστικές εμπειρίες μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμη εμπλοκή γύρω από τον σύλλογο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων.»

Με την πάροδο του χρόνου, η συνεργασία αναμένεται να προσφέρει στην ΠΑΕ Καλαμάτα ένα ισχυρότερο ψηφιακό θεμέλιο στους τομείς της εμπλοκής φιλάθλων, των επικοινωνιών και των εμπορικών της δραστηριοτήτων γενικότερα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τον σύλλογο να προσφέρει σχετικές εμπειρίες στην αυξανόμενη κοινότητα των φιλάθλων της.