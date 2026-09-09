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Η Καλαμάτα συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ της και πρόσθεσε ακόμη ένα νεανικό και ενδιαφέρον πρότζεκτ στο δυναμικό της. Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Μπεν Ζιντάν, ή αλλιώς Μάμαντου Μπεν Ζιντάν Σουμαορό, από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο αριστεροπόδαρος κεντρικός χαφ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την ακαδημία Right to Dream στη Γκάνα, πριν μετακομίσει στη Γαλλία για την Μπαστιά.

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