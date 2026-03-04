Δεν του φτάνει ένας τελικός. Τι να τον κάνει τον τελικό, ο Μπέος; Μόνο για τα μαγαζιά στον Βόλο, έχει αξία. Με τους μερακλήδες Βόρειους και Κρήτες να τα χώνουν στα τσιπουράδικα. Ο Μπέος έχει μεγαλύτερα σχέδια για το Πανθεσσαλικό και ολόκληρο τον Βόλο.

Το θέλει παλάτι το Πανθεσσαλικό, ουχί μια ρημαγμένη εγκατάσταση που να σουλουπώνεται όσο-όσο κάθε φορά που έχει ένα μεγάλο ματς. Ή, στην ανάγκη. Αλλά ποια ανάγκη;

Είπαμε, είναι μεγάλος παίχτης ο Μπέος. Μετά την ανάληψη του τελικού λόγω δήθεν αδυναμίας του ΟΑΚΑ, ήρθε η 500άρα που έβγαλε από την ΑΕΚ και τους οπαδούς της, που μοίρασαν εκατομμύρια και στην πόλη, τώρα τσίμπησε κι άλλα 6,5 εκατ. ευρώ από τον Βρούτση για έργα στο Πανθεσσαλικό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr