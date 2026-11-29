Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Θεσσαλονίκη επικρατώντας με σκορ 2-0 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του στο ματς για την 12η αγωνιστική της Super League, καθώς στο 64ο λεπτό άνοιξε το σκορ και στο 78ο σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Ρέτσος που είχε δηλωθεί αρχικά δεν βρέθηκε στην ενδεκάδα, με τον Σμαΐλοβιτς να παίρνει τη θέση του. Δοκάρι είχε στις καθυστερήσεις ο Γκουστάβο Σα.

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