Τρεις βαθμοί για τον Βόλο. Τέσσερις για τον Πανσερραϊκό. Αυτή είναι η τιμή ενός στημένου όταν το «τσακώνει» η αθλητική δικαιοσύνη. Και 25% παρακράτηση από το ποσοστό που έχουν λαμβάνειν από το στοίχημα.

Η Δεοντολογίας τους έκρινε υπαίτιους για χειραγώγηση δυο αγώνων. Η Εφέσεων επικύρωσε. Και η τιμωρία; Μία νίκη για τους Θεσσαλούς, μία νίκη και μία ισοπαλία για τους Σερραίους. Ουχί απλώς στα μαλακά, στα πούπουλα έπεσαν με αυτό που «πιάστηκαν» να κάνουν. Μιλάμε ότι κρίθηκαν οριστικά στημένοι. Δεν είναι καλαμπούρι…

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