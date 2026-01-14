Μετά την πρόκριση του Λεβαδειακού στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Γιώργος Κάτρης δήλωσε ευγνώμων στην ομάδα της Βοιωτίας και επεσήμανε πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

«Ο κ. Παπαδόπουλος με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα, όπως και όλοι. Το ξεχωριστό για τον Λεβαδειακό είναι πως αποτελεί οικογένεια. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές στα πρώτα μου βήματα στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη αρχή στην πορεία μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το λιθαράκι μου σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι στην ομάδα τα καλύτερα για τη συνέχεια», ανέφερε ο 20χρονος αμυντικός και μίλησε για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

«Νιώθω έτοιμος, έχω δουλέψει πολύ και θεωρώ πως είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος».

Για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στον τελικό του Κυπέλλου ως παίκτης του Παναθηναϊκού, είπε: «Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν τους συναντήσω θα θέλω να τους κερδίσω».