Μεγάλος ντόρος έγινε με την υπόθεση της Χίου και τον φερόμενο προπηλακισμό που δέχτηκε η γυναίκα διαιτητής της αναμέτρησης από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Δήμο Κάβουρα.

Ο έμπειρος τεχνικός και παλαίμαχος άσος του τριφυλλιού Δήμος Κάβουρας θέλησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το περιστατικό και με ανάρτησή του στο facebook ανέφερε τα εξής:

«Από το Σάββατο 17/1/26 με μεγάλη μου έκπληξη βρίσκομαι στα διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατηγορούμενος. Μάλιστα τα Μέσα, με υπερβάλλοντα ζήλο και χωρίς να έχει ακουστεί και η δική μου άποψη με έχουν ήδη καταδικάσει, παρότι σύμφωνα με το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, δικαίωμα κατάθεσης έχουν τόσο ο κατήγορος όσο και ο φερόμενος ως κατηγορούμενος.

Μέχρι τώρα σεβάστηκα τη διαδικασία και κράτησα στάση σιωπής για να ολοκληρώσει η Δικαιοσύνη το έργο της, όμως, κάποιοι θεώρησαν τη σιωπή μου τεκμήριο ομολογίας. Καταρχήν σέβομαι και ευγνωμονώ τους ανθρώπους που γνωρίζουν την εντιμότητα και το ήθος μου στην 45ετή μου καριέρα στο χώρο του αθλητισμού και θέλησαν να με υπερασπιστούν στα διάφορα site. Στη συνέχεια, δηλώνω μετά ειλικρίνειας και τους διαβεβαιώ, ότι ουδέποτε εξύβρισα, απείλησα ή βιαιοπράγησα στη μακροχρόνια αθλητική μου καριέρα πολύ περισσότερο στον τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα περί ου ο λόγος και μάλιστα στη γενέτειρά μου, που με τόσο ζήλο υπηρετώ τα τελευταία χρόνια, το αθλητικό γίγνεσθαι. Ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής συμβούλευα πάντα τους μαθητές μου να υπερασπίζονται το δίκαιο αλλά και ως προπονητής, διακήρυττα πάντα το «ευ αγωνίζεσθαι».

Για τον αγώνα του Σαββάτου, θα δικαιολογήσω ως ένα σημείο τον έντονο τρόπο που εισέπραξαν οι γυναίκες διαιτητές την απλή κατάθεση της αγανάκτησής μου, ακόμη ακόμη θα τις ζητήσω και συγνώμη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα ανεχτώ παραποίηση της αλήθειας, θα υπερασπιστώ δε τον εαυτό μου με τα ήδη αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου.

Τέλος, θα χρησιμοποιήσω κάθε νόμιμο μέσον για να αποκατασταθεί η βλάβη που υπέστην το όνομα και η προσωπικότητά μου.

Δημοσθένης Κάβουρας».