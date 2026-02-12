Περίπατο… έκανε ο Βασίλης Φωτιάς στην Τούμπα. Ο διεθνής διαιτητής ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον τρίτο ημιτελικό διοργάνωσης που κλήθηκε να διευθύνει σε διάστημα έξι μηνών! Τον Ιούλιο διαιτήτευσε το παιχνίδι Ολλανδία-Αγγλία στο Euro U21. Τον Νοέμβριο, την αναμέτρηση Πορτογαλία-Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17. Χθες ήταν αλάνθαστος στο Κύπελλο. Στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Ο Φωτιάς και οι συνεργάτες του μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με την ψυχολογία στα ύψη. Αποκαλύπτω ότι πριν την έναρξη του παιχνιδιού εμφανίστηκαν στα αποδυτήρια τα μέλη της ΚΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες είπαν -μεταξύ άλλων- στους ρέφερι: «Καλή επιτυχία, σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη». Ο Λανουά και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στο γήπεδο, διότι σήμερα θα άρχιζε στη Θεσσαλονίκη το Σεμινάριο των Διαιτητών της SL2.

