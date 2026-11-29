Πανιώνιος και Ελλάς Σύρου ήταν οι κερδισμένοι από τα μέχρι τώρα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής της Super League 2.

Οι «κυανέρυθροι» με τη δύσκολη νίκη τους επί του Νέστου Χρυσούπολης με 2-1 πέρασαν στη 2η θέση της βαθμολογίας (η Καλλιθέα θα έχει την ευκαιρία τη Δευτέρα να βρεθεί μόνη πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό) και οι νησιώτες με το εμφατικό 3-0 επί της ΑΕΛ, αποτέλεσμα που τους φέρνει προσωρινά στην 5η θέση.

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