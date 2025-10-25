Η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νίκαια. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Super League.
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: 19′ Πόμπο (Κηφισιά), 37′ Κοντούρης (Παναιτωλικός)
Κίτρινες κάρτες: Πόμπο
Κόκκινες κάρτες: –
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι, Παντελίδης, Βιγιαφάνιες, Πέρεθ, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί.
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Κοντούρης, Ενκολολό, Μίχαλακ, Άλεκσιτς.
Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης