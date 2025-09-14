Η Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον Βόλο. Οι «πράσινοι» και οι τυπικά γηπεδούχοι αγωνίζονται στην ουδέτερη έδρα με στόχο την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Super League.
ΑΕ Κηφισιά – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: 7′ Τεττέη
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Σόουζα, Ποκόρνι, Αντονίσε, Πόμπο, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Τεττέη.
Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.