Η Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον Βόλο. Οι «πράσινοι» και οι τυπικά γηπεδούχοι αγωνίζονται στην ουδέτερη έδρα με στόχο την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Super League.

ΑΕ Κηφισιά – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ: 7′ Τεττέη

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Σόουζα, Ποκόρνι, Αντονίσε, Πόμπο, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Τεττέη.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #ΑΕ Κηφισιά #Παναθηναϊκός