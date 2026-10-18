Με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της, η Κηφισιά Tutu Deals υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο (20:00), έχοντας προηγουμένως επικρατήσει των Ατρομήτου και Παναιτωλικού.

Από την πλευρά τους, οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο εντός έδρας 3-2 επί του Βόλου, που τους επανέφερε στις νίκες έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και τους ανέβασε στην πέμπτη θέση. Ο Άρης παρατάσσεται στο ματς με την ίδια ενδεκάδα, όπως και απέναντι στον Βόλο.

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